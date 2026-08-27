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Иркутск Сегодня

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В водоемах Иркутска нашли опасные бактерии: купаться и пить воду нельзя

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проверило качество воды в открытых водоемах города. Результаты оказались неутешительными: во всех пробах обнаружены превышения по содержанию опасных микроорганизмов, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

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