В водоемах Иркутска нашли опасные бактерии: купаться и пить воду нельзя

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проверило качество воды в открытых водоемах города. Результаты оказались неутешительными: во всех пробах обнаружены превышения по содержанию опасных микроорганизмов, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии