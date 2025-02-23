Русский «Князь Вандал Новгородский» уничтожил танк ВСУ и поразил наблюдателей: Карта специальной военной операции на Украине на 23 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНовость о том, как российский дрон «Князь Вандал Новгородский» нейтрализовал танк ВСУ Т-72М1, вновь привлекает внимание к высокотехнологичному вооружению в зоне боевых действий.
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