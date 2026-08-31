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Воронежские новости

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За неделю в Воронежской области пропали 22 человека, один случай закончился трагедией

За неделю в Воронежской области пропали 22 человека, один случай закончился трагедией

Среди пропавших – дети, подростки и пенсионеры. Всего за неделю волонтёры «ЛизаАлерт» искали 22 человека.

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