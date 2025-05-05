Клычков ищет разрушителя остановок

О наружной рекламе шла речь сегодня, 5 мая, на заседании правительства области. Руководитель Департамента имущества и земельных отношений Ольга Платонова сообщила, что практически все рекламные конструкции в регионе стоят законно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии