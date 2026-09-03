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Графеновый обогреватель Xiaomi за $25, который выходит на полную мощность всего за 3 секунды, доступен для заказа в Китае

Графеновый обогреватель Xiaomi за $25, который выходит на полную мощность всего за 3 секунды, доступен для заказа в Китае

Mijia Graphene Heater C получил мощность 2000 Вт и графеновый нагреватель На платформе Xiaomi Youpin стартовали предзаказы компактного обогревателя Mijia Graphene Heater C.

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