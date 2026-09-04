Удар по зданию СБУ в Киеве: «Квартал 95» переиграл сам себя

После заявления украинской стороны о пожаре в здании СБУ на улице Владимирской в Киеве из-за прилёта БПЛА, Минобороны РФ опубликовало сводку о нанесении ударов по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ, в течение дня.