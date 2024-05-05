🔥 В селе Жемчужина Нижнегорского района горит склад Предварительная площадь пожара - 800 квадратных метров.
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🔥 В селе Жемчужина Нижнегорского района горит склад Предварительная площадь пожара - 800 квадратных метров.