Пакистан объявил о крупномасштабной военной операции против Индии: главное за сутки

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши отправились в Киев, а президент Беларуси Александр Лукашенко призвал избежать «новой мировой бойни».
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