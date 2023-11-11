Депутат из Дагестана дал определение понятию "русский мир" — в чём он ошибся?

Владимир Акулов

РУССКИЙ МИР ... О национальности... 1. Национальность каждого - это кровь... Кто твои предки? Где их могилы , которые тебе дороги... 2. Это язык , на котором человек говорит и думает. 3. Это КУЛЬТУРА ...Которую человек берет от народа , в котором живет...Которая для него родная... Это твои друзья , с которыми ты рос... 4. Это история страны , в которой живешь...Которую знаешь и любишь... И твоя личная история в том месте , где ты родился и прожил первые 25 лет...Твоя *малая Родина*...Которой твоя душа благодарна за то , что ты там родился и выжил ... 5. Это твоя религия... 6. И самое главное ... твое САМОСОЗНАНИЕ ... Кем ты сам себя считаешь... ЗА КАКОЙ НАРОД БУДЕШЬ СРАЖАТЬСЯ И УМИРАТЬ ... Если вдруг война... В чеченскую войну в спецназе в горах Чечни за Россию воевал ...черный негр... Его мать была русской... Ну, родила черного от негра... Считаю : раз воевал негр за Россию - значит , русский. ** А наши чистокровные русские Иван Иванычи ... Которые украли у народа миллиарды ... И сделали вред стране...Вывезли деньги врагу в Лондон ... Вот эти *русские* Иван Ивановичи - не русские! Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2018 Свидетельство о публикации 218111300116