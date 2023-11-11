Депутат Госдумы из Дагестана Хамзаев рассказал, что означает "русский мир". Можно сказать, что он дал определение понятию.
Депутат из Дагестана дал определение понятию "русский мир" — в чём он ошибся?
Комментарии
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Владимир Акулов
РУССКИЙ МИР ... О национальности... 1. Национальность каждого - это кровь... Кто твои предки? Где их могилы , которые тебе дороги... 2. Это язык , на котором человек говорит и думает. 3. Это КУЛЬТУРА ...Которую человек берет от народа , в котором живет...Которая для него родная... Это твои друзья , с которыми ты рос... 4. Это история страны , в которой живешь...Которую знаешь и любишь... И твоя личная история в том месте , где ты родился и прожил первые 25 лет...Твоя *малая Родина*...Которой твоя душа благодарна за то , что ты там родился и выжил ... 5. Это твоя религия... 6. И самое главное ... твое САМОСОЗНАНИЕ ... Кем ты сам себя считаешь... ЗА КАКОЙ НАРОД БУДЕШЬ СРАЖАТЬСЯ И УМИРАТЬ ... Если вдруг война... В чеченскую войну в спецназе в горах Чечни за Россию воевал ...черный негр... Его мать была русской... Ну, родила черного от негра... Считаю : раз воевал негр за Россию - значит , русский. ** А наши чистокровные русские Иван Иванычи ... Которые украли у народа миллиарды ... И сделали вред стране...Вывезли деньги врагу в Лондон ... Вот эти *русские* Иван Ивановичи - не русские! Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2018 Свидетельство о публикации 218111300116
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
-Есть понятие этнической принадлежности, понятие вероисповедания...Есть понятие культуры и истории , которую принимает и ВЕРИТ твоя душа ... Есть язык , на котором ты говоришь и мыслишь... А еще есть твое гражданство... И самое главное - это ЗА КОГО ТЫ БУДЕШЬ ВОЕВАТЬ и умирать , если вдруг враги нападут на твою страну... Из всего этого и складывается туманное понятие *национальность*... Кстати чистоту этнической- генетической принадлежности каждого установить трудно...Потому что никто не знает всех своих генетических родственников в филогенезе за последние хотя бы 1000 лет... Никто не знает , за кем была замужем его пра- пра- пра-...бабка , например , 500 лет тому назад...И от кого она рожала... Вот поэтому в документах сейчас не пишут национальность , а пишут *гражданство*... То есть *национальность* - это во многом вопрос личной веры каждого... Это выбирается человеком интуитивно и под влиянием окружения , семьи и воспитания... Определять *национальность* только по вероисповеданию - это неправильно. Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2017 Свидетельство о публикации 217093000081
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11 час.
Gennady Sokolovsky
Кто эту чепушилу туда "протащил", ГД???? Одна только "борьба с алкоголем" в его исполнении чего стоит..
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23 мин.
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