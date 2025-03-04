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Картаполов заявил, что Украина может продержаться два-три месяца без помощи США

Картаполов заявил, что Украина может продержаться два-три месяца без помощи США

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина может продержаться два-три месяца без военной помощи от США.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
А вот некоторые воен. Специалисты считают , что гораздо дольше , если перейдут от безуспешной атаки к обороне и бить будут по целевым направлениям и более компактно и по разведанным целям .
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20 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
А мне кажется , что нам тогда нужно менять тактику также и создавать больше , но мелких фронтов или прорывных центров и малыми подразделениями , а вот закрепляться уже сзади подходящими силами (особенно танками и артиллерией на подходе . Для этого понятно какой вектор нужно выбрать участки вдоль всей западной границы с вводом в Приднестровье.
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20 час.
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