Картаполов заявил, что Украина может продержаться два-три месяца без помощи США

А вот некоторые воен. Специалисты считают , что гораздо дольше , если перейдут от безуспешной атаки к обороне и бить будут по целевым направлениям и более компактно и по разведанным целям .

ВЧ

Валерий Чикунов

А мне кажется , что нам тогда нужно менять тактику также и создавать больше , но мелких фронтов или прорывных центров и малыми подразделениями , а вот закрепляться уже сзади подходящими силами (особенно танками и артиллерией на подходе . Для этого понятно какой вектор нужно выбрать участки вдоль всей западной границы с вводом в Приднестровье.