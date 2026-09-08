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test mazurok

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❗️Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ, в результате которой в Симферопольском районе двое погибли, один ранен «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.

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