❗️Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ, в результате которой в Симферопольском районе двое погибли, один ранен «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.