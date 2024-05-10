Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Россия посылает жесткий сигнал Японии, возводя сеть разведывательных баз на Курилах

Россия посылает жесткий сигнал Японии, возводя сеть разведывательных баз на Курилах

Фото: Пресс-служба Совфеда Пекин, 10 мая 2024 г. – Как сообщает авторитетная китайская газета South China Morning Post, Россия предпринимает решительные шаги по укреплению своего военного присутствия на Курильских островах.

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