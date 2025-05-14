Промблок правительства ХМАО пополнился финансистом из Тюмени. Бывший начальник управления областного департамента АПК Алексей Зорин переехал в Ханты-Мансийск и получил пост заместителя главы югорского департамента промышленности.
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