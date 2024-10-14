Гадалка оказалась права: Мария Зубарева скончалась от рака в 31 год, оставив троих детей сиротами

Мария Зубарева прожила яркую, но очень короткую жизнь. В подростковом возрасте гадалка предсказала девушке рождение троих детей и множество бурных аплодисментов, а когда она вытянула последнюю карту, то резко заявила, что сеанс окончен.
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