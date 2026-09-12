Минус 10 кг без жестких диет и голодания: правила питания Елены Малышевой, которые работают годами

Елена Малышева уже не первое десятилетие говорит с телеэкранов о здоровье и правильном рационе. Сама она при этом никогда не агитировала за изнуряющие диеты или полный отказ от еды.
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