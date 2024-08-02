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Калужские новости

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Непослушный юный калужанин получил 10 суток за отказ снять тонировку

Непослушный юный калужанин получил 10 суток за отказ снять тонировку

22-летний житель Калуги получил 10 суток административного ареста из-за того, что несколько раз проигнорировал требование снять тонировку22-летний житель Калуги получил 10 суток административного ареста из-за того, что несколько раз проигнорировал требование снять тонировку.

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