Непослушный юный калужанин получил 10 суток за отказ снять тонировку

22-летний житель Калуги получил 10 суток административного ареста из-за того, что несколько раз проигнорировал требование снять тонировку22-летний житель Калуги получил 10 суток административного ареста из-за того, что несколько раз проигнорировал требование снять тонировку.
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