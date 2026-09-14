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Царьград

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Следственный комитет возбудил дело после гибели охотника в Новосибирске

Следственный комитет возбудил дело после гибели охотника в Новосибирске

Следственные органы расследуют инцидент в Болотнинском районе, где 47-летний охотник ошибочно застрелил человека, приняв его за дикое животное.

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