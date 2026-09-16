«Бурановские бабушки» зажгли с иностранцами на фестивале в Екатеринбурге

«Бурановские бабушки» совместно с иностранными гостями исполнили «Сигма бой» и «Катюшу» на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, проходящем с 11 по 17 сентября.
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