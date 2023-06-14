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«Вязкая субстанция, неприятный запах»: жителей Ленобласти предупредили о сменивших цвет водоемах

Теплая погода может сильно отразиться на привычном окрасе флоры. Стали известны признаки цветения и отмирания синезеленых водорослей в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

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