«Вязкая субстанция, неприятный запах»: жителей Ленобласти предупредили о сменивших цвет водоемах

Теплая погода может сильно отразиться на привычном окрасе флоры. Стали известны признаки цветения и отмирания синезеленых водорослей в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.
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