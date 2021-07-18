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На Сахалине и Курильских островах будет развёрнуто шесть дополни-тельных выставочных площадок военно-технического форума «Армия-2021»

На Сахалине и Курильских островах будет развёрнуто шесть дополни-тельных выставочных площадок военно-технического форума «Армия-2021»

На выставочных площадках островного региона гости форума смогут позна-комиться с современными образцами боевой техники, новейшим обмундирова-нием и средствами бронезащиты.

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