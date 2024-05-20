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Закон и Порядок

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итика 200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

итика 200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

Кроме того, о чем сообщали СМИ, в своей поездке в Китай Владимир Путин обсуждал с Си Цзиньпином еще один вопрос.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
А что Конституция, в которой сказано о железобетонном запрете отдавать территории России? Конституционный суд молчит???!!!!
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16 час.
лл
лина любимцева
ДА  ВСЕ МОЛЧАТ! И Конституцонный суд, и Госдума, и Совет Федерации, и патриоты.  В РОТ ЧЕГО ТАМ НАБРАЛИСЬ, В КИТАЕ?!!
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16 час.
avershin1947mailru Авершин
Остров Козырев отдал - половину. Путин просто решил обоюдно использовать т. к. Китай требовал весь. А южная часть это окраина Хабаровска.
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12 час.

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