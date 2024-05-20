итика 200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

Татьяна Кибишева А что Конституция, в которой сказано о железобетонном запрете отдавать территории России? Конституционный суд молчит???!!!!

лл лина любимцева ДА ВСЕ МОЛЧАТ! И Конституцонный суд, и Госдума, и Совет Федерации, и патриоты. В РОТ ЧЕГО ТАМ НАБРАЛИСЬ, В КИТАЕ?!!