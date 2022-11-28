Россия помогает Египту избавляться от доллара

27 ноября начала работу Египетская товарная биржа. Первые сделки были произведены с русским зерном. Каир претендует на создание международного зернового хаба, откуда пшеница и прочие культуры будут распространяться, как минимум, по всему региону.
27 ноября начала работу Египетская товарная биржа. Первые сделки были произведены с русским зерном. Каир претендует на создание международного зернового хаба, откуда пшеница и прочие культуры будут распространяться, как минимум, по всему региону.
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