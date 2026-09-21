Зомби, Раккун-Сити и отборный юмор: мемы по «Обители зла»

Мемы и картинки, посвящённые «Обители зла», получились по-настоящему уморительными.Фото: соцсетиСвежая «Обитель зла» установила рекорд всей франшизы и показала лучший старт в истории серии.
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