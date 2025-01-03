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Артета о зимних трансферах «Арсенала»: «Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить, и кто окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты для такой возможности»

«Я не знаю. Мы сосредоточены на игроках, которые у нас есть. Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто, как мы считаем, окажет реальное влияние на команду, то мы всегда должны быть открыты для такой возможности.

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