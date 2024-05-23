В Думу внесены поправки об ужесточении наказания за сокрытие автономеров

Федеральное правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих государственные регистрационные знаки .
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