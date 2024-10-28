Кимаковский: ВС РФ освободят ДНР в ближайшие месяцы

ДНР может быть освобождена в ближайшие месяцы, считает советник главы республики Игорь Кимаковский.«Я знаю одно: Донецкая Народная Республика будет освобождена, и уже идут, мне кажется, считанные месяцы до этого события.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии