В Свердловской области сотрудники патрульно-постовой службы спасли тонувшего мальчика

В Свердловской области сотрудники патрульно-постовой службы спасли тонувшего мальчика

Пеший наряд патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» в составе младших сержантов Михаила Зарецкого, Валентины Флягиной, Элины Суботей и сержанта Юрия Легостаева выполнял задачу по проверке вверенной территории.

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