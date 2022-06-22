В Свердловской области сотрудники патрульно-постовой службы спасли тонувшего мальчика

Пеший наряд патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» в составе младших сержантов Михаила Зарецкого, Валентины Флягиной, Элины Суботей и сержанта Юрия Легостаева выполнял задачу по проверке вверенной территории.
Пеший наряд патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» в составе младших сержантов Михаила Зарецкого, Валентины Флягиной, Элины Суботей и сержанта Юрия Легостаева выполнял задачу по проверке вверенной территории.
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