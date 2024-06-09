Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин встретится с участниками программы «Время героев» из зоны СВО

Путин встретится с участниками программы «Время героев» из зоны СВО

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с военнослужащими и з зоны специальной военной операции, которые являются участниками программы «Время героев» Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

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