Путин встретится с участниками программы «Время героев» из зоны СВО

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с военнослужащими и з зоны специальной военной операции, которые являются участниками программы «Время героев» Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
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