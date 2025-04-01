Россиянам рассказали, как продлить срок службы деревянных окон

Стройэксперт Васильев: деревянные окна нужно покрывать лаком раз в 3–5 лет Деревянные окна могут служить дольше, если покрывать их лаком раз в три — пять лет, заявил news строительный эксперт, основатель компании «Главснаб» Федор Васильев.
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