Россиянам рассказали, как продлить срок службы деревянных окон

Стройэксперт Васильев: деревянные окна нужно покрывать лаком раз в 3–5 лет Деревянные окна могут служить дольше, если покрывать их лаком раз в три — пять лет, заявил news строительный эксперт, основатель компании «Главснаб» Федор Васильев.