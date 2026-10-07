Шаршеев: ШОС обсуждает структуру и бюджет Универсального центра

Директор Исполнительного комитета РАТС ШОС Уларбек Шаршеев сообщил в Минске, что Совет национальных координаторов и экспертные группы обсуждают оргштатную структуру, финансирование и бюджет будущего Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов ШОС.