Шаршеев: ШОС обсуждает структуру и бюджет Универсального центра

Директор Исполнительного комитета РАТС ШОС Уларбек Шаршеев сообщил в Минске, что Совет национальных координаторов и экспертные группы обсуждают оргштатную структуру, финансирование и бюджет будущего Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов ШОС.
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