Почти в 100 населенных пунктах страны наблюдаются перебои с электроснабжением

По данным Premier Energy, согласно оперативной информации от сетей по состоянию на 9:30 утра среды, 12 июня, проблемы с электроснабжением наблюдаются в 94 населенных пунктах, в основном в Оргеевском, Криулянском, Стрэшенском, Теленештском, Каларашском, Ниспоренском, Яловенском, Хынчештском районах, а также в отдельных пригородах мун.