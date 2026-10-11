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stroimdom21

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Октябрьская защита роз перед зимой: мой опыт искореняющей обработки

Октябрьская защита роз перед зимой: мой опыт искореняющей обработки

Каждый год с приближением середины осени я замечаю, как розарий начинает жить по-другому. Бутоны уже не те, листва постепенно теряет насыщенность, а сами кусты будто замирают в ожидании холодов.

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