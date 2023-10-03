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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Милош Павичевич о матче с «Зенитом»: «Это большая победа для меня как для тренера, не буду скромничать»

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич поделился впечатлениями от игры Лиги ВТБ с «Зенитом» (75:70).

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