В Ноябрьске строители заградили вход в подъезд дома огромной кучей земли

Житель дома в Ноябрьске на улице Дзержинского пожаловался на работу строителей. Двор оказался перекопан, из-за чего проход через него напоминает полосу препятствий, а перед одним из подъездов навалена огромная куча земли.
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