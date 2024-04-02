Курьер мошенников, обманувший двух пенсионеров и аферистов-нанимателей, задержан полицией в Якутии

В городе Якутске Республики Саха сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» в результате проведённых оперативных мероприятий задержали ранее судимого 56-летнего местного жителя по подозрению в участии в двух мошенничествах.