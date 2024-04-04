У русских короткая память на зло

igor kim

Для чего спрашивайте? Можно даже сказать, что я не имею национальности, как и многие в России, русский по духу, т.е. полностью за русских, за Россию и СССР и думаю также, что объединение России и КНДР было бы великим благом для обоих и спасением России и КНДР. А по предсказанию Нострадамуса спасением и всего человечества.