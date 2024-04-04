Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Дельта
    Вот откуда у людей столько бабла? Есть ли вообще какие расчёты у налоговой про соответствие отчислений и затрат? Или ...Первый пошел. Соб...
  • Вадим Кузнецов
    "мигрант приезжает в Россию и в течение одного месяца он должен сделать патент, стоимость которого 30 тысяч рублей. А..."До дома доехал в...
  • Silver Kont
    Ага, особенно прикололо, что он 400 часов месяц работал на заводе... 400:30 = 13,3 час в день... Это что, пахал ,груб..."До дома доехал в...

У русских короткая память на зло

У русских короткая память на зло

ИРИНА  АЛКСНИС Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
Для чего спрашивайте? Можно даже сказать, что я не имею национальности, как и многие в России, русский по духу, т.е. полностью за русских, за Россию и СССР и думаю также, что объединение России и КНДР было бы великим благом для обоих и спасением России и КНДР. А по предсказанию Нострадамуса спасением и всего человечества.
Ответить
5 час.
С
Серега
Вот это и хреново!!!
Ответить
2 час.
Светлана Коваленкова
Полностью поддерживаю!!!никто не забыт , ничто не забыто!!!нельзя забывать этот лозунг! Мы помним ВСЕ пусть эта сволота знает!
Ответить
31 мин.

Картина дня

наверх