ИРИНА АЛКСНИС Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа.
У русских короткая память на зло
Комментарии
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igor kim
Для чего спрашивайте? Можно даже сказать, что я не имею национальности, как и многие в России, русский по духу, т.е. полностью за русских, за Россию и СССР и думаю также, что объединение России и КНДР было бы великим благом для обоих и спасением России и КНДР. А по предсказанию Нострадамуса спасением и всего человечества.
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5 час.
С
Серега
Вот это и хреново!!!
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2 час.
Светлана Коваленкова
Полностью поддерживаю!!!никто не забыт , ничто не забыто!!!нельзя забывать этот лозунг! Мы помним ВСЕ пусть эта сволота знает!
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31 мин.
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