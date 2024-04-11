Пятеро мирных жителей ранены при ударе дрона ВСУ по маршрутке в ДНР

Известия/Дмитрий Коротаев Пятеро мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по маршрутному автобусу на трассе Ясиноватая – Горловка в ДНР, сообщил 11 апреля глава республики Денис Пушилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии