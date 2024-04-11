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Пятеро мирных жителей ранены при ударе дрона ВСУ по маршрутке в ДНР

Пятеро мирных жителей ранены при ударе дрона ВСУ по маршрутке в ДНР

Известия/Дмитрий Коротаев Пятеро мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по маршрутному автобусу на трассе Ясиноватая – Горловка в ДНР, сообщил 11 апреля глава республики Денис Пушилин.

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