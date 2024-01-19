В Германии прогнозируют низкие темпы роста экономики страны в ближайшие годы

Берлин ожидает низких темпов роста экономики страны в ближайшее время, сообщили в издании Der Spiegel со ссылкой на проект нового годового отчета Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
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