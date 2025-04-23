Налоговая рассказала об особенностях работы в личном кабинете налогоплательщика для ИП-владельцев ID-карты.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Бобруйскому району сообщает, что индивидуальные предприниматели - владельцы ID-карт могут работать в личном кабинете налогоплательщика и направлять различные электронные документы без дополнительного использования атрибутного сертификата.
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