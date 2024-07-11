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В июле 2024 года пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз

В июле 2024 года пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз

В июле 2024 года пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз Юлия ЧелкановаВнимание пенсионерам: государство приготовило особый сюрприз для тех, кто достиг 70-летнего возраста.

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Комментарии
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Vladimir Kurbatov
А кому больше 70, но меньше 80?..
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