Первый зампред ВТБ предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Курс доллара к рублю резко вырос, что удивило топ-менеджеров ВТБ. Об этом в «письме Деду Морозу и Снегурочке», написанном от имени «мальчика Димы», сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.
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