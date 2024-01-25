Южноуральцы увидят ММК глазами художника

В Магнитке откроется выставка живописи и графики «ММК глазами художника». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», выставка, приуроченная ко дню рождения ММК, откроется 1 февраля 2024 года в Магнитогорской картинной галерее.