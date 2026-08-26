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60-летняя Хелена Бонем Картер гуляет по Лондону с бойфрендом младше нее на 22 года

60-летняя Хелена Бонем Картер гуляет по Лондону с бойфрендом младше нее на 22 года

Бонем Картер вышла в свет с 38-летним возлюбленным Британскую актрису Хелену Бонем Картер впервые за долгое время заметили на прогулке с её молодым избранником — норвежским писателем и историком искусств Райем Дагом Холмбо.

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