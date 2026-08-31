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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джузеппе Поэта: «Выход в плей-офф Евролиги был бы прекрасной целью и мечтой»

Главный тренер « Милана » Джузеппе Поэта рассказал о своих принципах работы с командой и ожиданиях от нового сезона.

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