В Госдуму внесут законопроект о льготах труженикам тыла и детям войны

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны (ВОВ).
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