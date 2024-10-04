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Почти тысяча семей из курского приграничья нашла считавшихся пропавшими родных

Почти тысяча семей из курского приграничья нашла считавшихся пропавшими родных

Волонтеры Российского Красного Креста (РКК) по Курской области вместе с правоохранительными органами и правительством региона нашли более тысячи родственников, семьи которых потеряли их в момент вторжения украинской армии на территорию региона.

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