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Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

В ходе предстоящего визита в Москву глава Китая Си Цзиньпин может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему проекта газопровода «Сила Сибири-2», который в последние годы находится в подвешенном состоянии.

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