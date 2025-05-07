Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

В ходе предстоящего визита в Москву глава Китая Си Цзиньпин может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему проекта газопровода «Сила Сибири-2», который в последние годы находится в подвешенном состоянии.
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