Зенитные ракетные комплексы объектовой ПВО Польши в 1970–1990-е годы

Как уже говорилось в публикации «Система ПВО Польши в 1950–1960-е годы», в начале 1960-х Польша получила зенитные ракетные комплексы первого поколения СА-75М «Двина», вслед за которыми последовали усовершенствованные С-75М «Волхов».