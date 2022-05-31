Военное обозрение

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Зенитные ракетные комплексы объектовой ПВО Польши в 1970–1990-е годы

Зенитные ракетные комплексы объектовой ПВО Польши в 1970–1990-е годы

Как уже говорилось в публикации «Система ПВО Польши в 1950–1960-е годы», в начале 1960-х Польша получила зенитные ракетные комплексы первого поколения СА-75М «Двина», вслед за которыми последовали усовершенствованные С-75М «Волхов».

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