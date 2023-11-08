В Иране уличили Израиль в наличии ядерного оружия после слов об ударе по Газе

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия, комментируя слова министра еврейского государства по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности использования подобного вооружения на территории сектора Газа.