Предположительно, взрывное устройство было вмонтировано в ручку самоката, стоявшего около подъезда.Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте, сообщает SHOT.
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